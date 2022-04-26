Защитник «Вильярреала» Фойт о «Ливерпуле»: «Самая сбалансированная команда Европы. Они очень сильны в нападении и организованно действуют в обороне»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Вильярреал Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Роберто Фирмино Садьо Мане Мохамед Салах Хуан Фойт Луис Диас Футбол

Защитник «Вильярреала» Хуан Фойт назвал «Ливерпуль» самой сбалансированной командой Европы.

– Чего ты ожидаешь от команды Клоппа? Луис Диас, Фирмино, Салах, Мане... Кто беспокоит тебя больше всего?

– Мы все еще не знаем, как они будут играть, но мы спокойны, потому что тренерский штаб подготовится к матчу со всем должным уважением после многочасовой работы.

Мы собираемся выложиться на сто процентов, мы знаем, что это команда топ-уровня, которая подходит к матчу после побед над «Сити» и «Юнайтед», это очень сильная команда в нападении, а в обороне они действуют очень организованно. Из всех команд Европы она кажется мне самой сбалансированной. 

Луис Диас, Мане, Салах... Я еще не встречался с ними, но я уважаю их, они игроки топ-уровня, но давайте посмотрим, что произойдет, – сказал Фойт. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные