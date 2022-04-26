Защитник «Вильярреала» Фойт о «Ливерпуле»: «Самая сбалансированная команда Европы. Они очень сильны в нападении и организованно действуют в обороне»

Защитник назвал самой сбалансированной командой Европы.

– Чего ты ожидаешь от команды Клоппа? , Фирмино, Салах, Мане... Кто беспокоит тебя больше всего?

– Мы все еще не знаем, как они будут играть, но мы спокойны, потому что тренерский штаб подготовится к матчу со всем должным уважением после многочасовой работы.

Мы собираемся выложиться на сто процентов, мы знаем, что это команда топ-уровня, которая подходит к матчу после побед над «Сити» и «Юнайтед», это очень сильная команда в нападении, а в обороне они действуют очень организованно. Из всех команд Европы она кажется мне самой сбалансированной.

Луис Диас, Мане, Салах... Я еще не встречался с ними, но я уважаю их, они игроки топ-уровня, но давайте посмотрим, что произойдет, – сказал Фойт.