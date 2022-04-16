Мане после дубля «Ман Сити»: «Ливерпуль» играл с одним из лучших клубов. 4 трофея – наша мечта»

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Вингер Садьо Мане высказался после дубля в ворота «Манчестер Сити» (3:2).

«Ливерпуль» благодаря этим голам вышел в финал Кубка Англии.

«Это особенный день. Мы играли с одной из лучших команд мира, и победить в таком матче, да еще и в полуфинале, очень, очень важно. Мы довольны тем, что выиграли и вышли в финал.

Мы хорошо начали матч, шли вперед. В случае с моим первым голом вратарь допустил ошибку, однако это мы вынудили его ее совершить. Таков наш стиль. Это и сыграло решающую роль.

4 трофея – наша мечта, мы будем за нее бороться, но впереди еще много матчей», – сказал Мане.

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