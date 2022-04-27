Вячеслав Колосков: «Спорт давно стал инструментом политики. Решения УЕФА и ФИФА – чисто политические»

высказался об отстранении российских команд.

«Это миф, что спорт находится вне политики, надо уже забыть об этом выражении, мы слишком долго его повторяли из интервью в интервью. Спорт давно стал инструментом политики.

Нам бы всем хотелось чистого спорта, но его нет. А решения и – не спортивные, решения – чисто политические, потому что РФС и клубы не нарушили ни один из пунктов уставов ФИФА и УЕФА. В обоих уставах четко прописано, за что клубы и сборные могут быть подвергнуты санкциям. Ни одного нарушения они не совершили.

Европейскому футболу это никак не вредит, потому что наши клубы играют все хуже и хуже, почти скатились во вторую десятку национальных федераций. Сборная худо-бедно играла на своем уровне, но и ее потеря никакого ущерба для европейского футбола не несет.

А вот для нашего футбола это большой удар. У команд теряется стимул без возможности попасть в еврокубки, клубы потеряли существенную часть доходов, которые приносили международные матчи, у футболистов сборной теряется мотивация без официальных матчей. И сейчас все меньше и меньше игроков высокого уровня будет приезжать к нам, – сказал почетный президент .