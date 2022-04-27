Бензема после 3:4 с «Сити»: «На «Бернабеу» нам как никогда будут нужны наши болельщики. Собираемся сделать нечто волшебное – победить»

подвел итоги матча против в полуфинале Лиги чемпионов.

«Реал» потерпел поражение со счетом 3:4.

«Поражение – это всегда плохо, потому что мы по-настоящему воодушевлены игрой в чемпионов. Самое главное – мы никогда не складываем оружие, мы боремся до конца. Теперь мы должны отправиться на «Бернабеу», и нам как никогда будут нужны наши болельщики. Мы собираемся сделать нечто волшебное, а именно победить».

О пенальти

«Я всегда держу в голове мысль, что ты никогда не промахнешься с пенальти, только если не будешь бить пенальти. Это ментальная уверенность, вот и все. Я очень уверен в себе... так что я делаю это, и все получается хорошо.

В этой игре нам не хватало всего понемногу – амбиций, давления, уверенности», – сказал нападающий .