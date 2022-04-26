Анчелотти об уходе из «ПСЖ»: «Мне сказали, что уволят, если мы не обыграем «Порту». Я решил уйти сам еще в феврале»

вспомнил, при каких обстоятельствах уходил из .

«Я пришел в «ПСЖ» благодаря , которого тренировал, когда он был футболистом. Тогда катарцы только приобрели клуб. Мне понравился проект, тренера на тот момент у команды не было.

Мы начали менять структуру тренировок, внедрять рацион и так далее. Проект мне нравился, но на второй сезон мной уже были недовольны.

После поражения в чемпионате мне сказали, что если мы не обыграем «Порту» в Лиге чемпионов, меня уволят.

Я ответил: «Как вы можете говорить мне такое, ведь это разрушает наше доверие». Уже в феврале я решил уйти, хотя со мной хотели продлить контракт», – сказал тренер, сейчас работающий в .