Анчелотти об уходе из «ПСЖ»: «Мне сказали, что уволят, если мы не обыграем «Порту». Я решил уйти сам еще в феврале»

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Леонардо Футбол

Карло Анчелотти вспомнил, при каких обстоятельствах уходил из «ПСЖ».

«Я пришел в «ПСЖ» благодаря Леонардо, которого тренировал, когда он был футболистом. Тогда катарцы только приобрели клуб. Мне понравился проект, тренера на тот момент у команды не было.

Мы начали менять структуру тренировок, внедрять рацион и так далее. Проект мне нравился, но на второй сезон мной уже были недовольны.

После поражения в чемпионате мне сказали, что если мы не обыграем «Порту» в Лиге чемпионов, меня уволят.

Я ответил: «Как вы можете говорить мне такое, ведь это разрушает наше доверие». Уже в феврале я решил уйти, хотя со мной хотели продлить контракт», – сказал тренер, сейчас работающий в «Реале».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные