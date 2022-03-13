Анчелотти о победе над «ПСЖ»: «Эйфории нет, команда привыкла смотреть вперед. Мы выиграли лишь один матч»

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Реал Мадрид Мальорка лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти высказался об эмоциональном состоянии «Реала» после победы над «ПСЖ».

«Эйфории в клубе или команде нет. Мы продолжаем выступление в Лиге чемпионов, а завтра сыграем в другом турнире. Команда привыкла смотреть вперед, такова история нашего клуба. Мы выиграли всего один матч, и это лишь игра плей-офф Лиги чемпионов.

Это было больше, чем спорт. Это эмоции, атмосфера. Фанаты толкали команду вперед, и это было очень-очень прекрасно и очень-очень важно на эмоциональном уровне.

Атмосфера на «Бернабеу» помогает нам в важных матчах. Я очень рад видеть счастье мадридистов», – сказал тренер «Реала».

Завтра «Реал» сыграет с «Мальоркой» в матче 28-го тура Ла Лиги. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные