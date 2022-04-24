Леонардо: «Реал» уже три года убежден, что Мбаппе перейдет к ним. Может, они слишком уверены в этом?»

Спортивный директор «ПСЖ» пошутил над «Реалом», отвечая на вопрос о Килиане Мбаппе.
«В «Реале» уже три года убеждены, что Килиан Мбаппе перейдет к ним. Может, они слишком уверены в этом?» – сказал Леонардо в интервью Sky Sport Italia.
Также менеджер ответил на вопрос о переговорах «ПСЖ» с семьей форварда в Дохе.
«Если честно, то переговоры у нас были всегда. Особой встречи в Дохе не было. Килиан общается с нами, у нас есть постоянный диалог. Думаю, он размышляет. Мне кажется, есть вероятность, что он останется. Но он может и уйти.
Мбаппе думает», – сказал Леонардо для Canal+.
Срок действующего контракта 23-летнего футболиста с французским клубом истекает летом этого года.
В этом сезоне форвард забил 33 гола и отдал 18 передач в 42 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.
«ПСЖ» оформил 10-е чемпионство и догнал «Сент-Этьен». Для Месси это первый клубный трофей вне «Барсы»