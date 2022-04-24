Леонардо: «Реал» уже три года убежден, что Мбаппе перейдет к ним. Может, они слишком уверены в этом?»

Спортивный директор «ПСЖ» пошутил над «Реалом», отвечая на вопрос о .

«В уже три года убеждены, что Килиан Мбаппе перейдет к ним. Может, они слишком уверены в этом?» – сказал в интервью Sky Sport Italia.

Также менеджер ответил на вопрос о переговорах «ПСЖ» с семьей форварда в Дохе.

«Если честно, то переговоры у нас были всегда. Особой встречи в Дохе не было. Килиан общается с нами, у нас есть постоянный диалог. Думаю, он размышляет. Мне кажется, есть вероятность, что он останется. Но он может и уйти.

Мбаппе думает», – сказал Леонардо для Canal+.

Срок действующего контракта 23-летнего футболиста с французским клубом истекает летом этого года.

В этом сезоне форвард забил 33 гола и отдал 18 передач в 42 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.

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