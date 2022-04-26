Кавазашвили о Федуне: «Нельзя слушать тех, кто тебе жопу лижет. Предлагал ему собрать железный состав ветеранов «Спартака», который может дать совет»

Анзор Кавазавшили предложил обращаться за советами к ветеранам «Спартака».

Бывший вратарь красно-белых отреагировал на заявление владельца «Спартака» о том, что он продолжит руководить клубом.

– Только приветствую решение Федуна. Просто счастлив от того, что он решил остаться. Финансовые подсчеты показали, что «Спартак» находится на первом месте, опережая все команды по выделению сумм на обеспечение трансферов, тренеров. Это говорит о многом! Показывает, что человек молодец, что он не жалеет.

Что бы ни говорили про Федуна, он при всех своих возможностях создал для команды условия и построил великолепный стадион! Такого никто не делал во времена СССР и России. Поэтому я очень рад, приветствую это и поздравляю его со столетием клуба.

– Приведет такое решение к успеху?

– Он умный мужик и должен понимать, что раз успеха нет в команде, то надо что-то поменять. Через прессу я ему предлагал собрать железный состав ветеранов «Спартака», который может дать совет. Не стесняйтесь, позовите меня, Ловчева, Романцева. Мы поговорим между собой и объясним, какие сегодня недостатки в управлении команды. Круглый стол - это очень важно!

Невозможно каждый год менять директоров и тренерский штаб. Видимо, ему что-то неправильно докладывают. Мы ему хотим помочь, а он боится нас собирать. Почему? Не могу понять.

– Что по итогу этого решения ждет «Спартак»? Вылет, чемпионство?

– Не говорите такого. «Спартак» никогда не вылетит! Это не та команда, которую можно одним взмахом пера вычеркнуть из большого футбола. Надеюсь, все исправится. И в этом очень многое зависит от Федуна, который должен прислушаться к ветеранам. У него другие советники, которые неправильно ему говорят. А я хотел бы его остеречь, что нельзя слушать тех, кто тебе жопу лижет.

Надо обращать внимание на того, кто тебе правду говорит. Мы что, будем его матом ругать за столом?! Нет. Мы будем со всем уважением высказывать ему свое мнение. А примет он его или нет - уже его дело, – сказал Кавазашвили.