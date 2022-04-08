Анзор Кавазашвили: «Мне жаль Федуна. У него были плохие помощники – он тратил столько бабла, а клуб не двигается вперед»

высказался о владельце .

– Как вы считаете, что будет со «Спартаком» после ухода Федуна? Это хорошо или плохо для клуба?

– Конечно, Федун очень много сделал для «Спартака», и это все останется в памяти благодарных болельщиков.

Буду очень сожалеть и грустить, если Федун уйдет. Несмотря на то, что у меня очень много острых вопросов к нему, сейчас говорить что-то плохое в его адрес у меня не повернется язык.

Его семья настолько любит футбол, настолько переживает за удачи и неудачи команды, что мне даже немного иногда их жаль, потому что они больше всех тратят денег среди клубов.

Единственное, плохо то, что за все это время у Федуна были плохие помощники, потому что он тратил столько бабла, а клуб никак не может показать движение вперед. Это говорит о том, что его подводят. Смотрят только на обогащение. Мне искренне жаль Федуна.

– А, по вашему мнению, клуб исчезнет в такой ситуации или расцветет?

– «Спартак» никогда не исчезнет. Такие великие клубы не исчезают. Думаю, с уходом Федуна «Спартак», конечно, не пропадет. Это невозможно.

У клуба есть сумасшедшие и преданные болельщики, которые все сделают для того, чтобы команда оставалась на плаву. Спартаковский бренд всегда может приобрести любой желающий, – сказал бывший вратарь «Спартака» и член Комитета по этике РФС.