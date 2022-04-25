Анзор Кавазашвили: «Слышал, Федун собирается покинуть «Спартак» в 2023 году. Мы ему благодарны, хотя и не любим его»

сообщил, что может уйти из «Спартака».

«Вопросов очень много, но нас никто не слушает.

Федун сейчас в очень тяжелом положении, потерял много денег. Слышал, что в 2023 году собирается покинуть «Спартак».

ушел из совета директоров «Лукойла». Судя по всему, денег действительно нет.

«Спартак»-то не пропадет, но мы благодарны Федуну, который раньше не имел ничего, а теперь владеет стадионом, тренировочной базой, хотя мы его и не любим», – заявил бывший вратарь , член комитета РФС по этике.

Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году.