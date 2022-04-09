Кавазашвили о «Спартаке»: «В окружении Федуна и Заремы сидят люди, которые не разбираются в футболе. Они покупают иностранцев, чтобы получать откаты»

высказался о составе «Спартака».

– Не считаю, что у «Спартака» сейчас хороший состав. У них команда не ахти. Из этой команды можно взять 2-3 человека, которые являются настоящими спартаковцами. Остальные не соответствуют «Спартаку».

Интересно одно, кто комплектовал и годами держал эту команду? С этим вопросом надо разбираться. В РПЛ эта команда тратит больше всех. Деньги уходят, но тактических и технических перемен мы не видим. В окружении Федуна и Заремы сидят люди, которые не разбираются в футболе. Они покупают иностранцев для того, чтобы получать денежные откаты.

– Стоит ли в нынешней ситуации больше доверять молодым футболистам и воспитанникам «Спартака»?

– Я уже давно об этом говорю. Из года в год, как враг народа, я говорю, что нужно запретить легионерам играть в нашем чемпионате. Нужно от силы брать 2-3 иностранцев, но тех, которые действительно умеют играть в футбол.

Необходимо наигрывать молодых игроков «Спартака» или тех талантливых футболистов, которые играют в регионах. Надо делать акцент на своих игроков. Если ты хочешь, чтобы на каждой позиции у тебя были хорошие футболисты, тогда их нужно воспитывать, – сказал бывший вратарь .