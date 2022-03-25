Анзор Кавазашвили: «Я готов быть лидером в организации передачи «Спартака» ветеранам и болельщикам. Логично для Федуна – продать клуб»

призвал передать «Спартак» болельщикам и ветеранам.

Член исполкома РФС Владимир Афанасьев заявил, что в ходе заседания Федун сказал о потере 99% своего состояния.

«Федун потерял 99 процентов состояния. Ничего себе! Что ему делать? Пора продавать клуб. Один процент у него остался – плохи дела. Недавно же было 80%…

Никому не хочется желать зла, если честно. Это несчастье для Федуна и его семьи. Я телевизор смотрю, там все говорят про Украину и санкции. Представляете, владелец «Альфа-Банка» [Петр Авен] сказал, что у него счета заблокированы и приходится самому дома убираться – как же так можно. Я не могу понять.

Я, конечно, не злопамятный, поэтому пожелаю ему [Федуну], чтобы все деньги вернулись.

Логичное решение для Федуна – продать клуб. Может, один процентов для него – несколько сотен миллионов долларов, у него же не копейки эти – сто тысяч или миллион рублей.

Если объявят в скором времени, что он недееспособен обеспечивать клуб – пора Федуну бросать клич болельщикам «Спартака». Будем просить, чтобы болельщики стали учредителями ФК «Спартак». Я самый первый брошу клич, чтобы стать учредителем «Спартака». Ведь я – спартаковец.

Давайте поможем господину Федуну, чтобы плавно его руководство клубом перешло в руки к истинным болельщикам красно-белых! Вы знаете же, что у лучшей команды в Испании клубом руководят болельщики, они в принципе справляются. Их мнение слушают!

Не забывайте, что «Спартак» – народная команда, а ее истинное лицо – мы, болельщики могучего и великого «Спартака»! Я готов быть лидером в организации передачи «Спартака» ветеранам и болельщикам. Я могу рвануть в первых рядах и повести за собой и людей, и команду за чемпионством! Мы, советские спортсмены, – борцы за первые места!

Готов ли я сотрудничать с Заремой? Мне все равно. Я даже с врагом буду готов сотрудничать, если этот враг будет работать на пользу великого «Спартака».

Мне абсолютно все равно – ради бога, пусть будет Зарема моим партнером. Она очень сильно переживает, очень сильно хочет помочь команде, очень сильно выражает свои чувства и, может-быть, иногда перебарщивает с высказываниями. Это говорит о том, что она – настоящий болельщик», – сказал бывший вратарь и член комитета по этике РФС.