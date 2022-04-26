Кирилл Дементьев: «Матч ТВ» не может быть ориентиром для спортивного медиа. Заявляли о российском ESPN, а создали не пойми что»

Кирилл Дементьев считает уровень телеканала низким.

– У вас есть какой-то ориентир для Setanta?

– Нет, меня от таких ориентиров отучил «Матч ТВ», где заявлялось о создании российского . А создали не пойми что. Лучше не придумывать себе кумиров, а развиваться по мере того, как все развивается. Мир стал настолько непредсказуемым, что загадывать невозможно.

– То есть «Матч ТВ» – антиориентир?

– Это яркий пример того, как пытались усидеть на трех или четырех стульях. Очевидно, что четкой концепции у канала так и не появилось. Большинство возможностей, которые были на тот момент, упустили из-за того, что не было единой команды, не было единомышленников.

Если вспомнить, как «Матч ТВ» начинался, уже через полгода из команды топ-менеджеров осталось два человека: Тина [Канделаки] и Наташа Билан. Не было ни генерального директора Вронского, ни технического директора Колесникова, ни руководителя трансляционного департамента Володина, ни его заместителя Таша Саркисяна.

Если уж через полгода работы канала вся команда, которая его начинала, перестала существовать, очевидно, что с менеджментом что-то не в порядке. Я уж не говорю о количестве топовых людей, которых «Матч ТВ» за это время потерял. Когда канал начинался, у него были все ведущие комментаторы и . Сейчас практически никого не осталось.

«Матч ТВ» не может быть ориентиром для спортивного медиа, – сказал комментатор и руководитель русскоязычной редакции холдинга Setanta в интервью .

«Чем больше путешествуешь, тем тебя сложнее обмануть». Кирилл Дементьев начал новую жизнь в Грузии