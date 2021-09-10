Дементьев – генпродюсеру «Матч ТВ»: «От вас бегут как из чумного барака. Фильм «Как все развалить и ######## за 5 лет»

Теги премьер-лига Россия Кирилл Дементьев телевидение Sports.ru Денис Казанский Александр Тащин Матч ТВ брань Футбол

Комментатор Кирилл Дементьев отреагировал на слова генерального продюсера «Матч ТВ» Александра Тащина об уходе с канала Дениса Казанского.

Тащин сказал: «Нам приятно, что наши коллеги так востребованы на рынке. Мы стали своеобразной кузницей кадров – телевизионных звезд, которые могут украсить любой канал».

«Они стали кузницей! Извините, Александр, от вас бегут как из чумного барака уже.

Все лучшие кадры были подготовлены совсем другими людьми, а вы только болтать умеете.

Художественный фильм «Как все развалить и ######## за 5 лет», – написал Дементьев.

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