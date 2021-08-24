Василий Уткин: «Матч ТВ» утратил разнообразие голосов и усреднил комментарий. Группа придурков руководит спортивным ТВ»

Журналист Василий Уткин в очередной раз подверг критике телеканал .

«На «Матче» в силу бесконечного преемственного идиотизма управления произошло довольно занятное событие. «Матч» утратил разнообразие комментаторских голосов. Я сейчас не о цензуре; это сложный вопрос, реально существующий, но я сейчас говорю о другом, и это крайне забавно. Я о тембре голоса. Это, как ни странно, важно.

Вот два года назад уволился. Почти сразу после того, как отработал финал ЛЧ. Это был финал, в котором играл «Тоттенхэм», что само по себе повод его забыть, но – из самых лучших побуждений на тот финал назначили пару Гутцайт плюс Кривохарченко.

Щас не пижонства ради. У меня музыкальный слух. И обоих уважаемых коллег я знаю примерно со студенческого возраста. Но даже мне было сложно различать их по ходу репортажа. Ну, одинаковый тембр, ничего не поделаешь!

Возникает вопрос. Вот ты ставишь двух коммов на финал. Хороших! Но если два, то диалог, разве нет? А какой может быть диалог, если они сливаются? Как это воспринимает зритель?

«Матч» последовательно отказался от самых узнаваемых голосов. Которые не спутаешь. От Дементьева, Елагина, ну, мой довольно редкий для комментатора баритон тут тоже должен быть упомянут, хотя суть не в нем; вот теперь от Нобеля отказались, а ведь его, как к нему ни относись – ко всем коммам относятся разнообразно – ни с кем не перепутаешь.

Заметьте: комментаторы «Матча» Нагучев и Шнякин целую историю сделали из того, что их путают. Кстати, гиблое дело: местами забавно, но комментатор – это тот, кого узнают. Без этого нет доверия.

Люди об этом просто не думают. Вообще не смотрят в эту сторону; я о менеджерах, конечно, коммы тут ни при чем, с каким голосом прошел пубертат – с тем и помрешь. Посмотрите на сдувшихся артистов. Таня Буланова и в семьдесят споет «Не плачь» так, что я вспомню свой пионерский лагерь и, возможно, даже с эрекцией. Голос не меняется и не стареет; вот, так устроено.

«Матч» усреднил комментарий. Не осознанно, просто ввиду идиотизма. Просто не понимая, что его, как все авторское, надо лелеять. Пестовать. Они убили это. Комментатор – тот, кто дает оценку. Зрителю необходимо понимать, кто это делает. Идентифицировать его. Это крайне сложно. Уход Ноба – это потеря еще одного узнаваемого голоса.

Вот честно, он неплохо работает, но вы понимаете, когда работает, скажем, Денис Качанов? Это все сводит к нулю авторство. Это унижает комментарий до саундтрека в ночном клубе – что-то там играет, более-менее не раздражает, ну, и пусть играет.

В общем, группа придурков руководит спортивным ТВ.

Но комментарий, как и все прочее, давно развивается своими собственными путями. Вот и я с товарищами скоро, на днях, снова соберу курс по журналистике и комментарию. Очень горжусь результатами предыдущего выпуска, парни красавцы… Это ручная работа. Мы все сделаем сами», – написал Уткин.

«Нобель, ты психанул. Может, не стоит?» Уткин, Генич и другие комментаторы – об уходе Арустамяна с «Матча»