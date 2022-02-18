Радимов о «Зените»: «Если привозишь на пустом месте, как Кержаков и Ракицкий, это убивает игру»

высказался о поражении «Зенита» от «Бетиса» в .

«Провалили начало матча. Дело даже не в пропущенных мячах – провалили и без этого. Вышли какими-то сонными. Думаю, это не ритм, которого нет. Не могу объяснить, что это было. То, что вернулись в игру – молодцы. Создали моменты, даже вперед могли выйти. Если привозишь себе на пустом месте, как это сделали Кержаков и Ракицкий – дальше это убивает игру.

Во втором тайме перестроился, как и – Семак пытался найти баланс заменами. Моментов у ворот «Зенита» почти не было, но и наша команда создавала не так много. Можно вспомнить лишь перекладину Кузяева и полумомент у Алберто в конце.

Гости ушли в оборону, стали надежно играть сзади и спокойно довели матч до победы. Давайте не забывать, что это третья команда Испании, пусть и с футболистами нестартового состава: зато те, кто вышли, должны были доказать тренеру, что они умеют играть в футбол – они это доказали. Это очень хорошие футболисты по меркам испанского чемпионата», – сказал Радимов.