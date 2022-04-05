оценил идею о проведении турниров в России по системе «весна-осень».

«Это не меняет совершенно ничего для высших лиг, я вот работаю сейчас во втором дивизионе, так вот для молодых пацанов это такая история, что если поменять систему, то они будут играть летом, тренироваться летом.

А так летом перерыв на два месяца – это катастрофически для футболиста. Потому что летом надо играть, особенно для молодого поколения, и для команд вторых дивизионов – это шаг вперед для прогресса.

А для , по-моему, все равно. Календарь останется в тех же временных рамках. Но поскольку это не имеет значения для Премьер-лиги и есть плюсы для низших дивизионов, то есть смысл поменять.

Плюс единственный. Молодежный и юношеский футбол, представители молодежных лиг, которые будут играть, тренироваться в нормальных условиях. Это единственный плюс», – сказал главный тренер «Зенита-2».