Гаджиев о чемпионстве Черчесова в Венгрии: «Это можно назвать ответом всем его недоброжелателям»

оценил победу в чемпионате Венгрии.

Клуб из Будапешта стал чемпионом под руководством главного тренера .

«Станислава Саламовича я поздравляю с большим успехом. Он не очень хорошо стартовал, видимо, не успел разобраться с командой. Возможно, было некое недопонимание, но потом все встало на свои места.

Он сделал большое дело. Молодец, желаю ему удачи и успехов. Это можно назвать ответом всем его недоброжелателям. Любой тренер должен иметь спортивную злость, уметь давать сдачи», – сказал Гаджиев.