Станислав Черчесов: «Ференцварош» не выигрывал золотой дубль 6 лет. Неплохо бы и так попасть в историю клуба»

Главный тренер «Ференцвароша» рассказал об амбициях.

24 апреля его клуб стал чемпионом Венгрии, также команда претендует на победу в Кубке Венгрии.

«Полностью доволен периодом в Венгрии. Начало было тяжелое, о чем я уже говорил. Половины команды не было, сборов почти не было. Такого в моей карьере я еще не испытывал, но это помогает развиваться. Тренерский штаб придумал, как вырулить из этой ситуации.

Теперь задача взять золотой дубль, но пока об этом не думаем. У нас до финала еще три игры, есть над чем работать. К тому же после последнего матча у ребят есть небольшие повреждения. Нужно всех восстановить.

не выигрывал золотой дубль шесть лет. Так что было бы неплохо его завоевать, чтобы и с этой точки зрения попасть в историю клуба», – сказал Черчесов.