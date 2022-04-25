«Реалу» осталось набрать 1 очко для победы в Ла Лиге

«Реалу» достаточно одной ничьей в оставшихся матчах для победы в чемпионате Испании.
«Барселона» проиграла «Райо Вальекано» в перенесенном матче 21-го тура Ла Лиги (0:1) и отстает от «Мадрида» на 15 очков за пять туров до конца.
Математически каталонцы могут догнать лидера по очкам и обойти его по личным встречам, если «Реал» все свои матчи проиграет, а сине-гранатовые – выиграют.
У «Севильи» столько же очков, сколько у «Барсы», однако команда тренера Хулена Лопетеги не обойдет «Реал», так как при равенстве очков уступает по результатам личных встреч.
Таким образом, мадридцам в оставшихся пяти турах достаточно набрать одно очко, чтобы выиграть чемпионат.
В следующем туре «Реал» примет на своем поле «Эспаньол» 30 апреля.
Карло Анчелотти может стать первым тренером, выигравшим все топ-5 лиг Европы.