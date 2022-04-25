«Реалу» осталось набрать 1 очко для победы в Ла Лиге

«Реалу» достаточно одной ничьей в оставшихся матчах для победы в чемпионате Испании.

проиграла в перенесенном матче 21-го тура Ла Лиги (0:1) и отстает от на 15 очков за пять туров до конца.

Математически каталонцы могут догнать лидера по очкам и обойти его по личным встречам, если «Реал» все свои матчи проиграет, а сине-гранатовые – выиграют.

У «Севильи» столько же очков, сколько у «Барсы», однако команда тренера не обойдет «Реал», так как при равенстве очков уступает по результатам личных встреч.

Таким образом, мадридцам в оставшихся пяти турах достаточно набрать одно очко, чтобы выиграть чемпионат.

В следующем туре примет на своем поле 30 апреля.

может стать первым тренером, выигравшим все топ-5 лиг Европы.