Карло Анчелотти: «Гвардиола – великий новатор, он привнес нечто новое в футбол. Он был прав, когда сказал, что тренеры не выигрывают матчи»

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Карло Анчелотти оценил работу главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Главный тренер «Реала» ответил на замечание журналиста о том, что матч между «Реалом» и «Сити» в Лиге чемпионов станет противостоянием короля Карло и принца Пепа.

«Я думаю, король старше принца, так что я должен принять это… Гвардиола – великий новатор, он предлагает атакующий стиль футбола и привнес нечто новое в футбольный мир. Он был прав, когда сказал, что тренеры не выигрывают матчи, самое большее, что может сделать тренер, – это проиграть матч», – сказал Анчелотти Sky Sport Italia. 

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