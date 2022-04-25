Карло Анчелотти: «Гвардиола – великий новатор, он привнес нечто новое в футбол. Он был прав, когда сказал, что тренеры не выигрывают матчи»

оценил работу главного тренера .

Главный тренер ответил на замечание журналиста о том, что матч между «Реалом» и «Сити» в чемпионов станет противостоянием короля Карло и принца Пепа.

«Я думаю, король старше принца, так что я должен принять это… Гвардиола – великий новатор, он предлагает атакующий стиль футбола и привнес нечто новое в футбольный мир. Он был прав, когда сказал, что тренеры не выигрывают матчи, самое большее, что может сделать тренер, – это проиграть матч», – сказал Анчелотти Sky Sport Italia.