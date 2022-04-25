«Твой телефон сейчас улетит #####, если не перестанешь снимать». Конов сообщил о грубости службы безопасности «Спартака» к журналисту «Матч ТВ»

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Василий Конов сообщил о грубом поведении службы безопасности «Спартака».

«Корреспондент «Матч ТВ» Михаил Гончаров приехал сегодня на вокзал встречать «Спартак» из Ростова. Вместо игроков пообщался вот с этим сотрудником службы безопасности клуба, который нашему корру сказал, что «твой телефон сейчас улетит #####, если не перестанешь снимать». Очень дружелюбно и профессионально», – написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ».

Некоторое время спустя журналист Сергей Егоров опроверг эту информацию.

«Коллега Конов пишет, что СБ [служба безопасности] «Спартака» мешала снимать приезд «Спартака». Мне никто не мешал снимать.

Со стороны пресс-службы все было профессионально: кто из игроков хотел говорить, тот говорил. Нет вопросов, их право, Федор Смолов стайл не наблюдал. Поговорил с Джикией, интервью будет скоро», – написал Егоров.

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