«Мешков подписал себе приговор до конца сезона». Генич о 2 пенальти в ворота «Спартак» и отмене 2 голов «Ростову»

высказался о будущем арбитра .

Во время матче 26-го тура «Ростов» – «Спартак» (3:2) судья отменил 2 гола красно-белых и назначил в их ворота 2 пенальти.

«Этот сезон у «Спартака» весь скомканный. Наверное, из-за этого как-то притягиваются все спорные решения арбитров.

После матча «Спартака» порой на первый план выходит не обсуждения игры, ошибок и мячей, а именно работа арбитров.

Думаю, что сегодня, к сожалению, Мешков подписал себе приговор до конца сезона», – сказал комментатор .

Мешков назначил 2 пенальти в ворота «Спартака» и отменил 2 гола красно-белых «Ростову»