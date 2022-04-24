«Мешков подписал себе приговор до конца сезона». Генич о 2 пенальти в ворота «Спартак» и отмене 2 голов «Ростову»

Константин Генич высказался о будущем арбитра Виталия Мешкова.
Во время матче 26-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» (3:2) судья отменил 2 гола красно-белых и назначил в их ворота 2 пенальти.
«Этот сезон у «Спартака» весь скомканный. Наверное, из-за этого как-то притягиваются все спорные решения арбитров.
После матча «Спартака» порой на первый план выходит не обсуждения игры, ошибок и мячей, а именно работа арбитров.
Думаю, что сегодня, к сожалению, Мешков подписал себе приговор до конца сезона», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Мешков назначил 2 пенальти в ворота «Спартака» и отменил 2 гола красно-белых «Ростову»