Уткин о видео Савина про Украину: «Восхищаюсь смелостью Жени. В однобокости нет ничего постыдного, когда есть замалчиваемые темы»

поддержал Евгения Савина после выпуска «КраСавы» о ситуации в .

Ранее блогер сделал видео с участием Андрея Ярмоленко, Дарио Срны, Андрея Воронина, Виталия Миколенко, Александра Алиева. На следующий день клубу «Красава» запретили тренироваться в Красногорске. Ситуацию обсудили в шоу «Есть тема!» с названием «Иуда из ютуба».

«Главное событие в российском футболе на этой неделе – конечно, не прямо футбольное – это выпуск «КраСавы». Он обсуждался на федеральных каналах, обсуждался совершенно однобоко.

Оправдывая это, многие говорили, что и выпуск Савина однобокий. Но знаете, когда есть темы, которые намеренно замалчиваются, когда точка зрения намеренно заглушается, в однобокости нет ничего постыдного. Потому что это следствие того, что мало говорят, ничего не поделаешь.

Я хочу поговорить о профессионализме. Я совершенно не хочу обсуждать программу «Есть тема!» Потому что есть тема, есть придурки, есть негодяи, есть люди, которые что-то понимают очень своеобразно. Конечно, я не очень представляю, чтобы в нормальной ситуации заголовком выпуска был «Иуда из ютуба».

Сейчас Женя поднимает тему, которая замалчивается. Я не хочу обсуждать, правильно это или неправильно. Журналист, блогер имеет полное право ошибаться. Для этого и существует полная палитра красок, для этого и существует свобода, чтобы зрители посмотрели и выбрали, что вам ближе.

Наша профессия и все, что около нее, без Жени Савина были бы другими. Поэтому я восхищаюсь его смелостью, его готовностью жертвовать собой, его способностью не задумываться о границах. Я выражаю ему респект.

Я во многом не согласен со средствами, которые он применил в этом фильме. Но эта способность жить без кожи, нервами наружу, – это крайне редкое качество в нашей профессии сегодня. Возможно, это станет причиной ее отмирания и возрождения в новом качестве», – сказал журналист и блогер в видео на своем ютуб-канале.