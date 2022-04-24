Карпин о победе «Ростова»: «Спартак» удивил – за такие деньги с такими игроками играть вот так»

Главный тренер «Ростова» подвел итоги матча со «Спартаком» (3:2) в .

– Выиграть и превосходить по игре такого соперника – от этого удовлетворение есть.

Ребята молодцы, что выиграли и играли в футбол, выходили из обороны за счет коротких передач, в отличие от , который грузил мяч на Соболева, они подбирали мяч и даже не пытались…

Этим «Спартак» удивил. За такие деньги с такими игроками играть вот так. Вызывает удивление, честно говоря.

– Почему почти не атаковал после забитого мяча?

– Думаю, это вина «Ростова». Мне понятна причина. Гол пропустили, который не вытекал из хода игры.

Это объяснимо, ребята молодые, и вдруг как ушат холодной воды – без моментов и подходов к нашей штрафной сравняли счет. Соболев просто продавил чисто физически Мелехина. Это выбило из колеи, – сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».