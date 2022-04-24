Карпин о победе «Ростова»: «Спартак» удивил – за такие деньги с такими игроками играть вот так»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ Александр Соболев Виктор Мелехин Паоло Ваноли Футбол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча со «Спартаком» (3:2) в РПЛ.

– Выиграть и превосходить по игре такого соперника – от этого удовлетворение есть.

Ребята молодцы, что выиграли и играли в футбол, выходили из обороны за счет коротких передач, в отличие от «Спартака», который грузил мяч на Соболева, они подбирали мяч и даже не пытались…

Этим «Спартак» удивил. За такие деньги с такими игроками играть вот так. Вызывает удивление, честно говоря.

– Почему «Ростов» почти не атаковал после забитого мяча?

– Думаю, это вина «Ростова». Мне понятна причина. Гол пропустили, который не вытекал из хода игры.

Это объяснимо, ребята молодые, и вдруг как ушат холодной воды – без моментов и подходов к нашей штрафной сравняли счет. Соболев просто продавил чисто физически Мелехина. Это выбило из колеи, – сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные