Карпин о 4 победах «Ростова» подряд: «Что-то запредельное, играют мальчики с дубля»

высказался о четырехматчевой победной серии «Ростова» в .

Сегодня его команда обыграла (3:2) в 26-м туре РПЛ.

– С чем связана игра в пять защитников?

– Здесь больше не про игру в пять защитников, здесь больше про рост – выпустили рослых Мухина, Голенкова. Если взять стартовые составы, у них там семь или восемь игроков под метр девяносто. Понятно, что мы уступали сильно в антропометрических данных. Поэтому в концовке, когда повели 2:1, просто куда-то надо было выпускать высокорослых игроков.

После счета 2:2 все еще хотели победить. Если говорить именно по игре, то компенсацией за такую игру должна была быть победа. До конца хотели выиграть.

Что касается второго пенальти, то в списке пенальтистов были Комличенко и Полоз, а Али Соу не играл с первых минут, его там не было. Но Соу бил пенальти в своей карьере, решение доверить это ему абсолютно адекватное.

Матчи против «Спартака» по-прежнему не отличаются от других, эмоции у меня были и после «Локомотива», и «Крыльев» точно такие же.

Нам нужны очки. Четыре победы подряд со всеми нашими трудностями и сложностями, когда играют мальчики с дубля, – это что-то запредельное, – сказал главный тренер в эфире «Матч Премьер».

🤯 «Ростов» обыграл «Спартак» дома – 3:2. Литвинов сравнял счет на 90-й, а Али Соу забил с пенальти на 95-й!