Никита Симонян: «Давайте поздравим «Спартак» со 100-летием, которого не было. Старостин основал клуб в 1935-м»

считает, что был основан в 1935 году.

«Люди, имеющие отношение к «Спартаку», должны знать историю этого клуба, который основал Николай Петрович Старостин 19 апреля 1935 года. Другой даты дня рождения «Спартака» нет. Поэтому не признаю никакие новые даты. Это мое принципиальное мнение.

Хорошо, давайте поздравим «Спартак» со столетием, которого не было, но что под этим столетием, я не знаю», – сказал лучший бомбардир в истории «Спартака» и первый вице-президент РФС.

Руководство «Спартака» считает 18 апреля 1922 года датой основания клуба.