Губерниев о 100-летии «Спартака»: «Что за обман и враки? ДСО «Спартак» придумали в 1935-м. Поздравляю, господа, соврамши»

усомнился в годе основания .

Сегодня московский клуб отмечает столетие.

«Я вот не пойму. В 1935 году братья , особенно Николай Петрович, и главный комсомолец СССР Косарев придумали ДСО «Спартак». И тогда же была образована футбольная команда «Спартак».

Но почему сейчас отмечают столетие клуба? Что за обман и враки? Это примерно как отмечать день рождения «Матч ТВ» с момента старта, например, телеканала «Спорт». Всякие «Промкооперации» и прочие команды артелей никакого отношения к названию «Спартак» не имеют.

Короче, поздравляю, господа, соврамши», – написал комментатор в телеграм-канале.