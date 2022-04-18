Константин Генич: «С юбилеем, «Спартак», больше позитива! Счастливое спартаковское детство и юность вам у меня не отнять, уж извините»

Константин Генич иронично поздравил «Спартак» со столетием.
«С юбилеем, «Спартак»! Процветания и больше позитива! ☺️
Счастливое спартаковское детство и юность вам у меня не отнять, уж извините😜», – написал комментатор «Матч ТВ» и опубликовал фотографии в форме красно-белых.
Ранее Генич сообщил, что не будет комментировать матчи «Спартака» до конца сезона: «Может, и дольше. Клуб высказал такое пожелание, и сам не хочу». Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин заявил: «Костя сам предложил не комментировать их матчи. Точка зрения клубов никогда не будет для нас определяющей».