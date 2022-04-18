Константин Генич: «С юбилеем, «Спартак», больше позитива! Счастливое спартаковское детство и юность вам у меня не отнять, уж извините»

Теги Спартак премьер-лига Россия телевидение Константин Генич Матч ТВ Футбол

Константин Генич иронично поздравил «Спартак» со столетием.

«С юбилеем, «Спартак»! Процветания и больше позитива! ☺️

Счастливое спартаковское детство и юность вам у меня не отнять, уж извините😜», – написал комментатор «Матч ТВ» и опубликовал фотографии в форме красно-белых.

Ранее Генич сообщил, что не будет комментировать матчи «Спартака» до конца сезона: «Может, и дольше. Клуб высказал такое пожелание, и сам не хочу». Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин заявил: «Костя сам предложил не комментировать их матчи. Точка зрения клубов никогда не будет для нас определяющей».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные