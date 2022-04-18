Газзаев о «Спартаке»: «К 100-летию нужно подходить с другими результатами. В таком клубе должен работать тренер с серьезными результатами»

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Валерий Газзаев поздравил «Спартак» со 100-летием.

«Поздравляю «Спартак» с юбилеем. Это, безусловно, ярчайший клуб в истории советского и российского футбола.

К сожалению, к 100-летию нужно подходить с другими результатами. Игра против «Рубина» абсолютно не понравилась. Футболисты москвичей старались играть только навесами, что на них не похоже.

Очередной эксперимент с главным тренером не очень удался, так как в таком клубе должен работать специалист с серьезными результатами за плечами», – заявил бывший тренер ЦСКА и сборной России.

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