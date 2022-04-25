«ПСЖ» убеждает Мбаппе, что он сможет перейти в «Реал» позже, так как ему всего 23 года, и дает очень выгодный контракт

«ПСЖ» пытается убедить отказаться от перехода в этим летом.

По информации The Athletic, мадридский клуб по-прежнему уверен, что форвард присоединится к клубу летом.

Однако «ПСЖ» предлагает Килиану очень выгодный краткосрочный контракт, а также убеждает, что Мбаппе, которому сейчас 23 года, сможет присоединиться к «Реалу» и позже.

«ПСЖ» готов подписать с Мбаппе контракт на 2-3 года. При этом от француза не ждут, что это соглашение он отработает до конца.

В этом сезоне форвард, контракт которого действует до лета, забил 33 гола и отдал 18 передач в 42 матчах за во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.