«ПСЖ» убеждает Мбаппе, что он сможет перейти в «Реал» позже, так как ему всего 23 года, и дает очень выгодный контракт

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«ПСЖ» пытается убедить Килиана Мбаппе отказаться от перехода в «Реал» этим летом.

По информации The Athletic, мадридский клуб по-прежнему уверен, что форвард присоединится к клубу летом.

Однако «ПСЖ» предлагает Килиану очень выгодный краткосрочный контракт, а также убеждает, что Мбаппе, которому сейчас 23 года, сможет присоединиться к «Реалу» и позже.

«ПСЖ» готов подписать с Мбаппе контракт на 2-3 года. При этом от француза не ждут, что это соглашение он отработает до конца.

В этом сезоне форвард, контракт которого действует до лета, забил 33 гола и отдал 18 передач в 42 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь

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