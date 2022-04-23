Семья Мбаппе встретится с боссами «Реала» на следующей неделе. Сейчас идут переговоры с «ПСЖ» в Дохе

Килиан Мбаппе все еще не выбрал между «ПСЖ» и «Реалом».
Сейчас семья французского нападающего находится в Дохе и ведет переговоры с «ПСЖ» о новом контракте. Французский клуб настроен оптимистично и считает, что сможет договориться с форвардом о краткосрочном контракте.
Поездка семьи Мбаппе в Доху была запланирована уже давно. Отмечается, что с понедельника в столице Катара находится и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.
По данным RMC Sport, семья Мбаппе проведет переговоры и с представителями «Реала». Встреча запланирована на следующую неделю и в основном будет посвящена вопросу об имиджевых правах.
Семья Мбаппе планирует получить проекты контрактов от «ПСЖ» и «Реала», а уже потом Килиан примет окончательное решение.
В этом сезоне 23-летний форвард забил 33 гола и отдал 18 передач в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.