признал, что игрокам «Барселоны» не хватило мотивации в матче с (0:1).

«Я допустил ошибку как тренер, и я стою здесь, чтобы сказать об этом. Я думал, что у меня получилось, но в итоге мотивировать игроков не удалось.

Когда мы говорили в перерыве, я подумал, что мы слишком уж волновались и поплатились за это в первом тайме. Во втором тайме все было иначе, но нам это не помогло. Мы действовали настойчиво, но не смогли забить.

Нужно продолжать бороться и хотя бы сохранить второе место», – сказал тренер «Барселоны».

«Барса» проиграла 3-й подряд матч дома. До чемпионства «Реала» – 1 очко