Хави о 0:1 с «Райо»: «Я зол и разочарован. Повторились истории с «Кадисом» и «Айнтрахтом»

высказался после поражения от (0:1).

«Мы заслуживали гораздо большего, но не показали тот характер, который должен был быть у нас.

Мы старались, но мяч не шел в ворота. Очень похоже на то, что было с «Кадисом». Такова наша реальность.

Мы в непростой ситуации. Мы по-прежнему в зоне Лиги чемпионов, но усугубили свое положение.

Я бы не сказал, что у «Барселоны» нет характера. Мы должны лучше начинать матчи. Нужно двигаться дальше и пробиться в Лигу чемпионов во что бы то ни стало.

В ноябре мы были девятыми в таблице. У нас есть травмы. Это реальность. Травмы футболистов, экономические проблемы – со всем этим нам прошлось столкнуться. Мы не боимся играть, но у нас были трудности. Сейчас нужно отдохнуть и подготовиться к игре с «Мальоркой». Впереди пять финалов.

Я зол и разочарован, потому что мы упустили невероятную возможность. Повторились истории с и . Мы были крайне неэффективны.

Думаю, у нас было достаточно шансов, чтобы хотя бы сравнять счет. Забей мы один гол при достаточном количестве времени, думаю, мы бы выиграли. Мы усложнили себе жизнь в борьбе за место в ЛЧ. Нужно посмотреть на себя и продолжать развиваться», – сказал тренер «Барсы».