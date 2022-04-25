Хави о падении Гави в штрафной «Райо»: «Если это пенальти, то что я могу сказать? Я должен верить в честность судей»

Теги Барселона Хави судьи Райо Вальекано Исидро Диас де Мера Алехандро Катена Гави Футбол

Хави высказался о возможном пенальти в пользу «Барселоны» в матче с «Райо Вальекано» (0:1).

На 89-й минуте в штрафной площади мадридской команды упал хавбек сине-гранатовых Гави, которого подтолкнул Алехандро Катена.

«Я не видел эпизод с пенальти. Если судья ошибся, то он должен выйти и объясниться. Я признаю, что допустил ошибки в этом матче. Могу рассказать вам, что я сделал не так, но не могу отвечать за других. Это было бы неуважением.

Если это пенальти, то что я вам могу сказать? Я должен верить в честность судей. Думаю, они должны выходить и давать объяснения. Нужно вести себя по-человечески», – сказал тренер «Барселоны».

На матче работал судья Исидро Диас де Мера.

«Барса» проиграла 3-й подряд матч дома. До чемпионства «Реала» – 1 очко

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