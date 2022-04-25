Бускетс о голе от «Райо»: «Таких видео с Гарсией мы смотрели раз 200. Нам трудно играть дома»

прокомментировал поражение от (0:1).

Капитан «Барселоны» высказался после перенесенного матча 21-го тура .

«Нам очень трудно играть дома. Соперники быстро приспосабливаются, а мы начинаем буксовать. Они забивают, получают заряд уверенности, начинают играть по счету, а нам не хватает эффективности как в атаке, так и в обороне.

Мы пропускаем из-за недосмотра или ошибок. Сегодня ошибки не было, но таких видео с Альваро Гарсией (автор гола – прим. Sports.ru), который очень быстр, мы смотрели раз 200, но не смогли ничего поделать.

Динамика у нас отрицательная, нас догнала «Севилья», – сказал Бускетс.

«Барса» снова налетела на «Райо» и проиграла 3-й подряд матч дома. До чемпионства «Реала» – 1 очко