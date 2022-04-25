высказался о перспективах «Динамо» в этом сезоне.

Вчера команда Сандро Шварца проиграла ЦСКА (0:1) в матче 26-го тура и отстает от лидирующего «Зенита», у которого есть матч в запасе, на 3 очка.

– Выбыло ли «Динамо» из борьбы за чемпионство?

– Насчет чемпионства – не знаю, главное – второе место и Кубок. ЦСКА сегодня сыграл лучше, поэтому проиграли.

– Верите ли вы, что «Динамо» возьмет Кубок?

– Верю, надо верить, – сказал член совета директоров «Динамо».

В полуфинале БЕТСИТИ Кубка России московский клуб сыграет с «Аланией».

ЦСКА остановил «Динамо», и «Зенит» может оторваться на 6 очков. Чемпионская гонка – все?