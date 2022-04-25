Сергей Степашин высказался о перспективах «Динамо» в этом сезоне.
Вчера команда Сандро Шварца проиграла ЦСКА (0:1) в матче 26-го тура РПЛ и отстает от лидирующего «Зенита», у которого есть матч в запасе, на 3 очка.
– Выбыло ли «Динамо» из борьбы за чемпионство?
– Насчет чемпионства – не знаю, главное – второе место и Кубок. ЦСКА сегодня сыграл лучше, поэтому проиграли.
– Верите ли вы, что «Динамо» возьмет Кубок?
– Верю, надо верить, – сказал член совета директоров «Динамо».
В полуфинале БЕТСИТИ Кубка России московский клуб сыграет с «Аланией».
ЦСКА остановил «Динамо», и «Зенит» может оторваться на 6 очков. Чемпионская гонка – все?