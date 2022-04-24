Шварц о 0:1 с ЦСКА: «Доволен игрой «Динамо». Были хорошие моменты, не хватало чуть-чуть»

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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о поражении от ЦСКА (0:1) в 26-м туре РПЛ.

«Хотелось бы поздравить своего коллегу, главного тренера ЦСКА, с победой.

Если говорить о качестве нашей игры, то я ей удовлетворен. Мы дисциплинированно сыграли в первом тайме, не давали сопернику создать моменты. Я считаю, что во втором тайме мы контролировали ход игры, особенно в первые 20 минут. У нас были хорошие моменты, которые мы создавали у ворот соперника.

Если говорить в целом, то качеством игры я доволен. Иногда нам не хватало совсем чуть-чуть. Стоит отметить, когда Тюкавин попал в штангу. Но мы довольны игрой», – сказал Шварц.

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