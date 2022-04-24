Яка Бийол: «После поражения от «Спартака» два дня тяжело спал»

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Яка Бийол признался, что тяжело переживал поражение ЦСКА от «Спартака» в Кубке.

Сегодня армейцы обыграли «Динамо» в матче чемпионата России (1:0).

«Долгожданная победа. Очень хорошие эмоции. Команда знает, что каждую игру надо больше работать, показать, как мы играли перед сборной. Сегодня получилось: очень рад за команду.

После поражения от «Спартака» два дня тяжело спал. Когда мяч в руку попал – тяжело такие игры проигрывать. Но надо думать о следующих играх.

Сегодня была хорошая игра, и мы заслужили победу. Цель на конец сезона? Второе место. Но третье место нужно точно», – сказал хавбек ЦСКА.

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