Сандро Шварц: «Динамо» не забивает голову борьбой за чемпионство. Мы думаем о качестве игры»

ответил на вопрос о шансах «Динамо» на чемпионство после поражения от (0:1).

– Можно говорить, что чемпионская гонка закончена после сегодняшнего поражения?

– Я могу сказать, что мы не забиваем себе голову борьбой за чемпионство. Мы думаем о качестве игры. Стоит отметить, что на данный момент наша команда занимает высокое положение в таблице. Сейчас мы думаем о предстоящей игре, которая будет в субботу.

– Казалось, что сегодня вам не хватило легкости. Так ли это?

– Здесь нам не хватило каких-то небольших нюансов. Где-то был неточный пас. Из всех не точностей не сложился пазл. Команда создала много моментов, но удача была не на нашей стороне, – сказал тренер .