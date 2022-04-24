Сандро Шварц: «Динамо» не забивает голову борьбой за чемпионство. Мы думаем о качестве игры»

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Сандро Шварц ответил на вопрос о шансах «Динамо» на чемпионство после поражения от ЦСКА (0:1).

– Можно говорить, что чемпионская гонка закончена после сегодняшнего поражения? 

– Я могу сказать, что мы не забиваем себе голову борьбой за чемпионство. Мы думаем о качестве игры. Стоит отметить, что на данный момент наша команда занимает высокое положение в таблице. Сейчас мы думаем о предстоящей игре, которая будет в субботу.

– Казалось, что сегодня вам не хватило легкости. Так ли это?

– Здесь нам не хватило каких-то небольших нюансов. Где-то был неточный пас. Из всех не точностей не сложился пазл. Команда создала много моментов, но удача была не на нашей стороне, – сказал тренер «Динамо».

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