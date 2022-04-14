Черчесов о Дзюбе в «Ференцвароше»: «Топ-футболист, но пока мы об этом не думали»

Главный тренер «Ференцвароша» высказался про приглашение .

«Не знаю, кто говорит о том, что мне надо забирать Артема к себе в . Дзюба – топ-футболист, но пока мы об этом не думали.

Мы провели зимой хорошую селекционную работу. Все трансферы были с моего одобрения, довольны приобретениями.

Мы недавно пришли в клуб. Выстраиваем наше видение развития «Ференцвароша», спокойно работаем. Мне, как тренеру, нужно решать много вопросов, потому что подготовка к следующему сезону тоже будет непростая.

Когда закончим первый сбор, наши сборники только завершат выступления за свои страны. Сложилась ситуация, когда я радуюсь, что мои игроки не выступают за сборную. Как бы это сейчас смешно ни звучало», – сказал Черчесов.