Черчесов об уровне лиг России и Венгрии: «ЦСКА последним играл с клубом из Венгрии – результат помним. Но в целом РПЛ сильнее»

Главный тренер сравнил лиги Венгрии и России.

«Футбол в Венгрии очень разный. С вот играли – у них тренер испанец. В чемпионате есть сербские специалисты, тренер из Германии. Все исповедуют немного разный футбол.

Да, мы 10 игр не проигрываем, но только последняя победа была с крупным счетом (3:0). Матчи очень сложные, никто не хочет уступать. Мы стараемся работать на максимум.

В чемпионате хорошие шансы на титул, боремся за кубок. Мы знали, куда идем и за что будем бороться.

Здесь есть игроки хорошего уровня. Последним, кто играл с клубом из Венгрии, был . Результат мы помним (0:1 и 0:0 в группе Лиги Европы в 2019-м – прим. Sports.ru), но это две игры.

В целом немного сильнее», – сказал Черчесов.

Черчесов – тренер марта в Венгрии. Не проигрывает два месяца и несется к золотому дублю