Колосков о Черчесове: «Не сомневаюсь в том, что он нужен российскому футболу. У нас и Слуцкий приехал, нашел «Рубин»

Теги Рубин Леонид Слуцкий Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Кубок Венгрии Вячеслав Колосков Ференцварош Футбол

Вячеслав Колосков считает, что Станислав Черчесов нужен российскому футболу. 

Почетный президент РФС высказался о том, что Черчесова признали лучшим тренером марта в Венгрии.

За 6 туров до конца чемпионата его «Ференцварош» идет на первом месте с отрывом в 9 очков. 

– Никто и не сомневался в том, что Черчесов качественный тренер. Он это доказал еще в России, Австрии. На каждой работе Черчесов добивался результата. То, что он признан лучшим тренером месяца в Венгрии, подтверждает этот факт.

– Возможно ли возвращение Станислава Саламовича в Россию, если в этом сезоне он выиграет чемпионат и Кубок с «Ференцварошем»?

– У нас и Слуцкий поработал в Англии и Голландии, приехал, нашел «Рубин». Для Черчесова специально освобождать какой-то клуб не будут, но я не сомневаюсь в том, что он нужен российскому футболу.

– Почему другие российские тренеры не пробуют себя в Европе?

– Попробовать наши тренеры, конечно, могут, только их никто не зовет. Незнание языка тормозит их работать в Европе. Вторая причина – это никто из российских специалистов не добился каких-то высоких результатов, поэтому и спроса на них нет, – сказал Колосков. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные