Колосков о Черчесове: «Не сомневаюсь в том, что он нужен российскому футболу. У нас и Слуцкий приехал, нашел «Рубин»

считает, что нужен российскому футболу.

Почетный президент РФС высказался о том, что Черчесова признали лучшим тренером марта в Венгрии.

За 6 туров до конца чемпионата его «Ференцварош» идет на первом месте с отрывом в 9 очков.

– Никто и не сомневался в том, что Черчесов качественный тренер. Он это доказал еще в России, Австрии. На каждой работе Черчесов добивался результата. То, что он признан лучшим тренером месяца в Венгрии, подтверждает этот факт.

– Возможно ли возвращение Станислава Саламовича в Россию, если в этом сезоне он выиграет чемпионат и с ?

– У нас и Слуцкий поработал в Англии и Голландии, приехал, нашел . Для Черчесова специально освобождать какой-то клуб не будут, но я не сомневаюсь в том, что он нужен российскому футболу.

– Почему другие российские тренеры не пробуют себя в Европе?

– Попробовать наши тренеры, конечно, могут, только их никто не зовет. Незнание языка тормозит их работать в Европе. Вторая причина – это никто из российских специалистов не добился каких-то высоких результатов, поэтому и спроса на них нет, – сказал Колосков.