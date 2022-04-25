Юран о голах Садыгова: «Химки» всем дают шанс — выходите, доказывайте. Забил с центра поля — это не так просто»

Главный тренер «Химок» высказался после матча с «Крыльями Советов» (4:1).

— Было много вопросов про Илью Садыгова. Сегодня он забил свой второй мяч. Как вы думаете, станет ли меньше вопросов теперь?

— Какие вопросы были? Он игрок «Химок», с которым подписан контракт. Я принимаю решение, когда выпустить его на поле. Как и все, он работает. По-моему, все футболисты выходили на поле после зимней паузы. Мы всем даем шанс — выходите, доказывайте. Было бы неправильно кому-то его не предоставлять.

С «Нижним Новгородом» Илья не играл, а здесь вышел на поле, вынудил ошибиться вратаря и забил почти с центра поля — это не так просто.

— Вопрос по состоянию Жиркова. В очередной раз не видели его в заявке. Как он себя чувствует? Когда нам его ждать на поле?

— Все нормально. Юра тренируется. Решили, что на этот заезд будут другие футболисты. Он профессионал, на всех тренировках работает. Тренерский штаб принимает решение, какой состав выставлять на поле и несет за это ответственность.

Сегодня Мирзов остался в запасе, и он адекватно это воспринимает. Выходит на замену — сразу забивает. Побеждает команда — проигрывает тренер. Я несу ответственность за это решение.

— Мамаев был в заявке на матч. Насколько он готов?

— К Паше тоже нет претензий. Просто сегодня видно было, что Глушаков уже наелся. И нужно было выпускать футболиста, который нацелен на отбор мяча. Павел — больше созидатель. В этом матче мы приняли такое решение. Не исключаем, что увидим его на поле уже в матче с «Уфой», – сказал Юран.

Сын инвестора «Химок» забил с центра поля после ужасного финта Зидана от вратаря «Крыльев». А-а-а! 🤯