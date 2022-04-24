Сын инвестора «Химок» Садыгов забил во 2-м матче подряд – «Крыльям» с центра поля после потери Ломаева

отличился во втором матче за подряд.

Нападающий вышел на замену на 80-й минуте и забил уже на 87-й, точно пробив с центра поля после того, как вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев потерял мяч при попытке обводки.

Таким образом, россиянин забил во втором матче за «Химки» подряд.

Ранее утверждалось, что игроки «Химок» недовольны возможным выходом в основном составе на матч с сына главного инвестора клуба, который до этого сыграл лишь 29 минут в сезоне. В итоге Садыгов появился в старте и открыл счет на 9-й минуте.

Статистику 21-летнего футболиста можно изучить здесь.

Сын Юрана дебютировал за «Химки», а сын инвестора – забил! Никаких намеков, но Россия – вторая по кумовству в футболе