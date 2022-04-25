«Динамо» о словах Смолова: «Это реакция на провокационную фразу, а не ответ на вопрос про чемпионство»

«Динамо» отреагировало на публикации в медиа реплики Федора Смолова.

В сети опубликовали ответ Федора «Езжай в Питер, спроси!» на вопрос о шансах «Динамо» на чемпионство, однако, возможно, эти слова футболиста относились к другому вопросу.

«После игры – в различных СМИ были опубликованы слова нашего футболиста .

Однако тем, кто присутствовал в микст-зоне или посмотрел видео, очевидно – это просто реакция, причем вовсе не на вопрос про чемпионство, а на провокационную фразу, которая чуть раньше была брошена ему вслед в микст-зоне: «А Дзюба отвечает всегда!» Но при чем тут вообще Дзюба? Что, где и когда он всегда отвечает?..

Важно понимать, что когда футболисты расстроены из-за результата, спровоцировать их легко – каждый, кто хоть раз играл в футбол и проигрывал даже во дворе, нас поймет.

Футбольный клуб «Динамо» старается быть открытым для журналистов – мы уважаем ваш труд и понимаем важность вашей работы. В ответ мы просим, особенно в дни поражений, избегать явных провокаций и искажений смысла. Давайте уважать и помогать друг другу», – отметили в пресс-службе московской команды.