Смолов – на вопрос о шансах «Динамо» на чемпионство: «Езжай в Питер, спроси!»

Федор Смолов, отвечая на вопрос о борьбе за чемпионство, посоветовал спросить об этом в Петербурге.
«Динамо» проиграло ЦСКА в 26-м туре РПЛ (0:1). Если «Зенит» в понедельник победит «Краснодар», отставание бело-голубых от лидера РПЛ возрастет до шести очков.
– Вы верите в чемпионство?
– Езжай в Питер, спроси! – сказал Смолов журналистам.
Как отмечает корреспондент «Спорт-Экспресс» Севастиан Терлецкий, Смолов, возможно, ответил не на реплику о чемпионстве, а на фразу журналиста «Известий» Алексея Фомина, который, видя как игрок проходит мимо представителей прессы, перед этим сказал: «А Дзюба всегда отвечает на вопросы».
Федор Смолов: «Еще бы против «Зенита» нам засчитали гол. Можно им отдавать первое место и играть за второе»
Смолов сказал, что повторил бы слова о «Зените». После этого он извинился перед Семаком