Смолов – на вопрос о шансах «Динамо» на чемпионство: «Езжай в Питер, спроси!»

Федор Смолов, отвечая на вопрос о борьбе за чемпионство, посоветовал спросить об этом в Петербурге.

проиграло в 26-м туре (0:1). Если в понедельник победит , отставание бело-голубых от лидера РПЛ возрастет до шести очков.

– Вы верите в чемпионство?

– Езжай в Питер, спроси! – сказал Смолов журналистам.

Как отмечает корреспондент «Спорт-Экспресс» Севастиан Терлецкий, Смолов, возможно, ответил не на реплику о чемпионстве, а на фразу журналиста «Известий» Алексея Фомина, который, видя как игрок проходит мимо представителей прессы, перед этим сказал: «А Дзюба всегда отвечает на вопросы».

Федор Смолов: «Еще бы против «Зенита» нам засчитали гол. Можно им отдавать первое место и играть за второе»

Смолов сказал, что повторил бы слова о «Зените». После этого он извинился перед Семаком