Ответ Смолова «Езжай в Питер, спроси!», возможно, относился к реплике о том, что Дзюба всегда отвечает журналистам

Журналисты, возможно, неправильно поняли после матча – .

Нападающий бело-голубых по завершении игры не стал общаться с журналистами в микст-зоне.

Когда 32-летний форвард проходил мимо, один из репортеров сказал ему: «А Дзюба отвечает всегда».

Смолов прошел дальше, и другой журналист спросил его о шансах «Динамо» на чемпионство. Футболист после этого сказал: «Езжай в Питер, спроси!»

На появившихся в сети видео из микст-зоны не совсем понятно, кому именно из журналистов Смолов бросил свою фразу.

Медиа опубликовали слова Федора как ответ на вопрос о чемпионстве, однако, возможно, высказывания игрока относились к реплике о Дзюбе.