Глушаков об отстранении России: «Не хотелось бы, чтобы спорт был в политике. Должны были играть с Польшей»

высказался об отстранении сборной России от стыков ЧМ-2022.

– осталась без чемпионата мира. Насколько это справедливо?

– Пострадала не только сборная по футболу. Посмотрите, там и наши паралимпийцы, и другие команды, женские в том числе. Не хотелось бы, чтобы спорт был в политике, но приходится жить по нынешним реалиям. Как решили, так и решили.

– Ты рассчитывал сыграть в Катаре? Сильно переживал из-за отстранения сборной?

– Не сказал бы, что переживал. Но сборная России должна была играть с Польшей.

Думаю, и болельщики переживали, что команда будет без чемпионата мира, и вся страна. Хотя туда еще надо было попасть – давайте будем реалистами.

– Есть цель поехать на Евро в 2024 году?

– У меня всегда есть мечта попасть в сборную и играть. Неважно, на Евро или на товарищеские матчи. Я готов и делаю все возможное – тренируюсь и играю.

Должна быть здоровая конкуренция. Есть показатели, голы и результативность, но, если не вызывают, значит, так видит тренерский штаб.

– Но ты себя видишь в сборной?

– Конечно, вижу! – сказал 35-летний полузащитник «Химок».