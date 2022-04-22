Онопко о ЧМ: «Россия была в состоянии пройти поляков и выйти в финал стыков»

Теги Сборная России по футболу Сборная Польши по футболу Виктор Онопко квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи Политика Чемпионат.com Футбол

Виктор Онопко считает, что сборная России могла обыграть Польшу.

Помощник главного тренера национальной команды Валерия Карпина высказался об отстранении от участия в стыковых матчах отбора ЧМ-2022.

«Если бы не отлучение, России реально было преодолеть два раунда стыков. Да, у Польши сильная сборная, есть явные лидеры. Но у нас тоже хорошая команда. Уверен, мы были в состоянии пройти поляков и выйти в финал стыков.

Я видел переживания ребят после игры в Хорватии, наблюдал за ними в клубах, общался. Все были настроены пробиться на чемпионат мира. Очень жаль, что нас этого шанса лишили», – сказал Онопко.

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